Moordverdachten Van Wieren waren „stomdronken”

Rhowan P. en Desiree G. uit Kloosterburen houden voor de rechter vol dat ze de 26-jarige Jesse van Wieren uit noodweer om het leven hebben gebracht. Woensdag vindt bij de rechtbank in Groningen de inhoudelijke behandeling plaats.

Volgens het OM heeft het stel Van Wieren op de vroege ochtend van 1 januari 2016 in hun woning vermoord. Daarna begroeven ze hem in de tuin.

Van Wieren was op zoek naar drugs toen hij even na 03.00 uur ’s nachts bij hen aanbelde, vertelden P. en G. aan de rechter. Zelf waren ze naar eigen zeggen stomdronken. Dat Van Wieren, die onder invloed was van drank en drugs, een vechtpartij uitlokte, staat volgens het stel vast. Hierdoor zouden ze zelf in een „overlevingsmodus” zijn gekomen.