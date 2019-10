Moordverdachten blijven in de cel

Drie mannen die in de periode rond 2014 deel zouden hebben uitgemaakt van een moordbende die vooral in de Amsterdamse onderwereld opereerde, blijven voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald.

De drie zouden hebben deelgenomen aan een organisatie die in wisselende samenstelling liquidaties uitvoerde. Hoofdverdachte is de 32-jarige Iliass K. Hij wordt door het Openbaar Ministerie gelinkt aan de moord op Alex Gillis in Zaandam in 2014, de ‘vergismoord’ op Stefan Regalo Eggermont in juli van dat jaar en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in september 2014. Daarnaast wordt hij ervan verdacht een moordpoging op een neef van Gillis te hebben voorbereid.

Tot de bende zouden ook medeverdachten Gökhan C. (31) en Hamza el H. (25) hebben behoord. C. wordt vooralsnog gekoppeld aan de moord aan Gillis in 2014 en de voorbereiding van de nooit uitgevoerde moordpoging op de neef. El H. zou de neef hebben helpen observeren.

De in september 2014 vermoorde Hosseini maakte volgens het OM eveneens deel uit van de organisatie. Justitie ziet hem als de man die Gillis doodschoot en die de ‘vergismoord’ op de volstrekt onschuldige Eggermont pleegde. Die fout zou hem binnen de organisatie zo zwaar zijn aangerekend, dat hij het met zijn leven moest bekopen.

In totaal zijn in de zaak zeven verdachten, die in januari tijdens een zogenoemde regiezitting in de strafzaak voor het eerst samen voor de rechter verschijnen. Een van hen, Dennis M., zit als verdachte in een drugszaak vast in Spanje. Het OM is bezig hem voor de zitting tijdelijk naar Nederland te krijgen. Drie anderen zitten niet in voorarrest.

In december is eerst nog een volgende inleidende zitting tegen de drie mannen. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt op zijn vroegst eind 2020 voorzien.