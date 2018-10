Moordverdachte wijst naar andere

Een Belgische vrouw die maandag in de Maastrichtse rechtbank terechtstond voor moord op een inwoonster van die stad, wijst een ex-vriend als mogelijke dader aan. Ze ontkent zelf eind januari 2017 Rini Ansems van het leven te hebben beroofd. Wel erkent de 39-jarige Sandra N. ingebroken te hebben op zoek naar kostbaarheden.

Het lichaam van Rini Ansems werd gevonden in de garage bij haar woning. Ze bleek te zijn doodgestoken. Waarschijnlijk was ze drie dagen eerder om het leven gebracht. Het lemmet van het mes waarmee zij werd gedood, was in de hals van het slachtoffer blijven steken. Vermoedelijk is de vrouw toen ze thuiskwam door de dader overrompeld. De politie heeft later een bebloede jas en het afgebroken mes onder het bed van de verdachte gevonden.

De man die zij nu aanwijst als mogelijke dader is Michel C., met wie ze enige tijd bevriend was. C. zette de politie juist op het spoor van N. Zij zou hem de moord hebben opgebiecht. Ze pleegde de moord volgens C. met een van hem geleende jas.

Die jas werd later door de moeder van N. in de kamer waar haar dochter logeerde, teruggevonden. De moeder ging ermee naar de Belgische politie, die Sandra N. vervolgens hoorde en weer met de jas naar huis stuurde. Uiteindelijk werd ze na de verklaring van C. aangehouden.

De rechtbank heeft voor de zaak twee dagen uitgetrokken. Dinsdag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend.