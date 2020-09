Moordverdachte weigert camerabeelden te zien

Een 28-jarige man uit Hengelo die wordt verdacht van moord op een 27-jarige vrouw in de kerstnacht vorig jaar, weigert camerabeelden te bekijken waarop te zien is hoe hij de vrouw die nacht achtervolgde. In de rechtbank in Almelo, die de zaak dinsdag behandelt, moest de parketpolitie eraan te pas komen om hem op last van de rechters de rechtszaal weer in te brengen toen de beelden werden vertoond. Hij weigerde echter naar het beeldscherm voor hem te kijken.

Willem V. brak wel in huilen uit maar op vragen van de rechters wat er door hem heen ging en of er herinneringen bij hem boven kwamen, zweeg hij. De beelden laten zien hoe hij de vrouw volgt als zij van haar werk in een café in de Hengelose binnenstad naar een parkeerplaats zo’n 800 meter verderop loopt waar ze haar auto had geparkeerd. Daar werd het slachtoffer, de 27-jarige Chantal de Vries uit Almelo, omstreeks twee uur dood op straat gevonden. Een getuige had hem bovenop de vrouw zien zitten, waarop V. de getuige was aangevlogen en vervolgens was weggerend.

V. gaf aan het begin van de zitting toe dat hij de vrouw met zeven messteken in de borst en hals heeft omgebracht, maar zei ook meerdere malen zich nauwelijks iets te herinneren van het voorval. Hij had vlak na het gebeurde het alarmnummer gebeld met de mededeling dat er een vrouw bloedend op straat lag. Nog geen half uur later werd hij aangehouden, zijn kleding zat onder het bloed. Op het mes dat hij in een slootje had gegooid, werden DNA-sporen van hem en het slachtoffer aangetroffen.

Op de meeste vragen van de rechters en de officier van justitie bleef V. het antwoord schuldig. Onderzoek door het Pieter Baan Centrum leverde ook weinig inzicht op in wat hem had gedreven. Hij wilde er niet aan meewerken en de antwoorden die hij gaf, had hij verzonnen zo verklaarde hij. Na vertoning van de beelden liet hij weten dat hij zijn kant van het verhaal op schrift wilde stellen. Het is de bedoeling dat hij dat donderdag doet en dat dit daarna op de zitting wordt besproken.