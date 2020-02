Moordverdachte proces Caloh Wagoh vrijgelaten

Roël T., verdacht van de moord op Justin Jap Tjong, de man die een vergismoord had uitgevoerd in Utrecht januari 2017, komt op vrije voeten. De rechtbank vindt dat het Openbaar Ministerie de verdenkingen tegen T. niet duidelijk genoeg heeft gemaakt en laat hem dus vrij.

De 57-jarige T. werd eind vorig jaar opgepakt en stond deze week voor het eerst terecht in het moordproces rond motorclub Caloh Wagoh. Hij zou Jap Tjong hebben gedood om zijn zoon Ferrel te sparen, betoogde het OM. Ferrel was met Jap Tjong en nog iemand betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi. Vermeend opdrachtgever voor de moord was de eind vorig jaar opgepakte Ridouan Taghi. Jap Tjong wilde volgens het OM niet meer meedoen om het eigenlijke doelwit te doden. Ferrel zou daarna uit angst voor de toorn van Taghi zijn vader om hulp hebben gevraagd en die klopte vervolgens aan bij Delano R., hoofdverdachte in het proces rond de motorclub. Uiteindelijk zou vader zelf de goede vriend van zijn zoon hebben vermoord.

T. - ook lid van Caloh Wagoh - verwerpt alle verdenkingen. „Helemaal niets van waar”, aldus zijn advocaat. „Vader hoort niet thuis in dit proces.” Volgens hem is de verdenking alleen gebaseerd op een verklaring van de kroongetuige in dit proces, Tony de G., en ook hij zou niet naar T. hebben gewezen als betrokkene bij deze moord. Zoon Ferrel T. is vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar cel wegens de (vergis)moord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht.

De rechtszaak rond de motorclub, Eris genaamd, gaat in totaal over elf moordopdrachten, gericht op zestien mensen, waarvan er vijf ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het OM liet weten dat de eind vorig jaar opgepakte Ridouan Taghi in Eris gelinkt wordt aan in totaal negen liquidatieopdrachten, waarbij drie mensen daadwerkelijk zijn vermoord. Taghi is echter geen verdachte in dit proces. Hij is al hoofdverdachte in Marengo, het andere omvangrijke liquidatieproces. Inleidende zittingen in die zaak staan vanaf volgende week op de rechtbankrol.

De andere verdachten in Eris blijven wel in de cel, oordeelde de rechtbank. De zaak gaat in mei verder, maar zal dan nog niet inhoudelijk behandeld worden. Wanneer dat wel het geval is, is niet duidelijk. Mogelijk pas eind volgend jaar.