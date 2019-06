Moordverdachte overgeleverd aan Hongarije

De moordverdachte van een liquidatie in een restaurant in de Beethovenstraat in Amsterdam die op 1 maart in de Tsjechische hoofdstad Praag is aangehouden, wordt overgedragen aan Hongarije. Dat hebben de Tsjechische autoriteiten besloten. De man wordt ook verdacht van een moord in Boedapest in september 2018 en van een moord in Belgrado op 5 januari van dit jaar.

Čaba D. werd half februari op de Nationale Opsporingslijst gezet en er werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd in verband met zijn betrokkenheid bij de liquidatie in Amsterdam in juli vorig jaar. D. heeft zowel de Hongaarse als Servische nationaliteit. Bij de liquidatie op 30 juli in de Beethovenstraat kwam de 62-jarige Ivan Serdarusic om het leven.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Hongaarse afdelingen van EU-agentschap Eurojust speelde een grote rol bij de coördinatie tussen de autoriteiten van beide landen. Volgens het Tsjechische ministerie van Justitie is voor Hongarije gekozen nadat naar de ernst van de misdaden is gekeken en de strafmaat in verschillende landen voor dergelijke delicten is vergeleken.