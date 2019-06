Moordverdachte onwel, zaak uitgesteld

De 20-jarige Michael N., die ervan wordt verdacht dat hij op 3 september vorig jaar een Duitse studente in haar woning in Emmen heeft verstikt met een kussen, is vrijdag tijdens het vervoer naar de rechtbank in Assen onwel geworden. De man is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. De rechtszaak is verdaagd tot 27 juni.

Het Openbaar Ministerie verwijt de man dat hij het slachtoffer met een mes in haar hals stak en daarna verstikte. De rechtbank behandelde donderdag een groot deel van de zaak. De officier van justitie zou vrijdagmiddag met de strafeis komen. Het is niet bekend hoe ernstig het is gesteld met N. Zijn advocaat heeft nog geen contact met hem kunnen krijgen.

N. en het slachtoffer woonden in hetzelfde appartement. Beiden studeerden aan de NHL Stenden Hogeschool in Emmen. N. belde die vroege ochtend in september zelf het alarmnummer 112 en riep dat hij een vriendin had vermoord. De politie vond het lichaam van de vrouw naast haar bed. De agenten probeerden haar vergeefs te reanimeren.