Moordverdachte naar observatiekliniek

De 70-jarige man die deze zomer in Utrecht zijn vrouw zou hebben gedood en vervolgens hun appartement in de brand stak, moet ter observatie naar het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten. Mimoun H. is psychisch volledig in de war, stelde zowel zijn advocaat als de aanklager.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt H. ervan zijn echtgenote te hebben doodgestoken. Daarna stichtte hij brand in de flatwoning in de wijk Kanaleneiland. Hij meldde zich diezelfde avond nog op het politiebureau. Volgens zijn advocaat wil H. meewerken aan het onderzoek.

Bij de brand raakte een politieman zwaargewond. Hij kwam in het trappenhuis van het complex aan de Marshallaan in moeilijkheden. Hij bracht zichzelf in veiligheid door uit een raam naar beneden te springen. Of H. ook hiervoor vervolgd gaat worden, maakt het OM volgende maand bekend.