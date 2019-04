Moordverdachte: Ik moest van het lichaam af

De bewoner van de woning in Zwolle waar in februari vorig jaar een in stukken gehakt lichaam werd gevonden, wilde een vermissing veinzen. Dat zei Mark de G. donderdag in de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.

De 41-jarige Mark de G. uit Zwolle wordt ervan verdacht Deniz gedood te hebben. In de rechtszaal verklaarde hij donderdag dat Deniz op 7 februari in zijn woning coke gebruikte. Deniz vond boven een pistool en zette deze in de woonkamer op de bank tegen zijn hoofd. Toen De G. het wapen wilde afpakken, ging het af. Omdat hij het op een vermissing wilde laten lijken, moest het lichaam weg. Hij wilde het in te kleine zakken stoppen. „En toen kwam ik op het idiote idee het lichaam kleiner te maken.”

De G. kreeg uiteindelijk wroeging en vertelde zijn vriendin wat er gebeurd was. Die seinde dit door aan de nabestaanden van Deniz. De politie vond het lichaam in zakken verpakt in de kruipruimte van de woning van de verdachte. Een buurmeisje hoorde de bewuste nacht ruzie in de woning van De G. Op het lichaam van Deniz zijn sporen van een mogelijke worsteling gevonden. De G. ontkende gevochten te hebben.

Voor de rechtszaak is veel belangstelling. De rechtbank heeft drie zalen gereserveerd. Er zijn twee dagen uitgetrokken voor de behandeling.