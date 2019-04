Moordverdachte Hoogeveen naar Nederlandse cel

De vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man uit Hoogeveen, wordt overgebracht naar een Nederlandse cel. Hala E. zat in Engeland vast. Het is nog niet bekend wanneer ze aan Nederland overgeleverd wordt, laat het Openbaar Ministerie weten.

De man werd december 2017 dood gevonden in een appartement in Hoogeveen. De van oorsprong Soedanese vrouw werd vorig jaar zomer in haar woonplaats Londen aangehouden. Ze had ook in Hoogeveen gewoond en zou bevriend zijn geweest met het slachtoffer.