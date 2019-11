Moordonderzoek naar dood model Ivana Smit

Maleisië gaat een moordonderzoek openen naar de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. Die beslissing volgt op het oordeel van het Maleisische gerechtshof vorige week dat de 18-jarige Smit „omkwam door het handelen van derden”. Er komt nu een speciaal onderzoeksteam die de zaak opnieuw gaat bekijken, meldt de advocaat van de familie.

Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in de stad. In maart oordeelde de rechtbank in Kuala Lumpur nog dat de dood van Smit een ongeval was. Daartegen was de familie in hoger beroep gegaan. Het Amerikaanse echtpaar bij wie Smit haar laatste uren doorbracht, komt nu mogelijk in beeld als verdachten, zegt de advocaat.