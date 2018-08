Moordonderzoek leidt tot aanhouding om wapens

De politie heeft een man uit IJsselstein opgepakt voor verboden vuurwapenbezit, nadat zijn naam was opgedoken in het onderzoek naar de moord op Redouan B. De 41-jarige B. was de broer van Nabil B., die als kroongetuige optreedt in diverse liquidatiezaken.

In het onderzoek naar de moord kwam de 32-jarige man uit IJsselstein naar voren als mogelijke leverancier van een tas met wapens, waaronder het vuurwapen waarmee B. op 29 maart in Amsterdam werd doodgeschoten. Voor die verdenking is geen bewijs gevonden, maar in zijn woning vond de politie wel twee wapens en munitie. De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij de komende twee weken vast blijft.

Een woordvoerder wil niet zeggen of het OM de verdenking over de wapenleverantie definitief heeft laten vallen. De reden om hier ondanks gebrek aan bewijs toch ruchtbaarheid aan te geven is dat justitie „wil laten zien hoe het gelopen is”, aldus de woordvoerder.

Een dag na de moord werd een veertigjarige man uit Hilversum opgepakt. Hij zit sindsdien vast.