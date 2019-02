Moordenaars Motamed eind maart voor rechter

De rechtbank in Lelystad buigt zich op 26 en 29 maart over de moord op Iraniër Ali Motamed (56), die op 15 december 2015 in Almere werd doodgeschoten. Dan dient de strafzaak tegen de mannen die ervan worden verdacht de liquidatie te hebben uitgevoerd, zo bleek vrijdag tijdens een inleidende zitting.

Het proces van Anouar B. (29) en Moreo M. (36) loopt apart van de strafzaak tegen Naoufal ‘Noffel’ F. (38), die als opdrachtgever voor de moord eerder deze week in Amsterdam voor de rechter stond. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat de zaak tegen hem inhoudelijk voorkomt in mei.

Over de moord op Motamed schreven de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Blok (Buitenlandse Zaken) begin januari aan de Tweede kamer dat uit inlichtingeninformatie van de AIVD is gebleken dat Iran daar zeer waarschijnlijk achter zit. Motamed zou in Nederland onder een andere identiteit hebben geleefd. In werkelijkheid zou hij Mohammad Reza Kolahi Samadi zijn geweest, in zijn vaderland ter dood veroordeeld na het plegen van een bloedige aanslag.

In het onderzoek naar zijn dood is die link tot nu toe niet hard geworden, zei het OM deze week.