Moordenaar Jesse Dingemans langer tbs

De rechtbank in Breda heeft vrijdag besloten de tbs met dwangverpleging van Julien C. met twee jaar te verlengen. C. stak op 1 december 2006 de achtjarige Jesse Dingemans dood op een basisschool in het Brabantse Hoogerheide.

C. kreeg vanwege die moord bijna twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De celstraf heeft hij inmiddels uitgezeten. De 32-jarige man is volgens de rechtbank nog altijd een gevaar voor anderen. Hij lijdt aan een ziekelijke stoornis en het is niet realistisch dat hij over één jaar al is uitbehandeld, motiveerde de rechtbank waarom gekozen is voor de maximale twee jaar.

In 2019 zal de rechtbank zich opnieuw moeten buigen over de eventuele verlenging van de tbs. C. is inmiddels al zo’n tien keer anderhalf uur met verlof geweest, steeds met twee begeleiders.