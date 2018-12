Moordenaar café ’t Koetsiertje eist gratie

Zesvoudig moordenaar Cevdet Y. moet gratie krijgen. Dat is de inzet van een kort geding dat zijn advocaat Romke Wybenga heeft aangespannen. Cevdet Y. is de tot levenslang veroordeelde moordenaar die in 1983 in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen doodschoot, onder wie een meisje van 12 jaar. De zaak dient woensdag in Den Haag.

Y. vindt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid moet meewerken aan gratieverlening en een positieve voordracht moet doen. „Het is een positief en zwaarwegend advies waaraan niet voldaan hoeft te worden bij bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld recidive, maar dat is nu niet aan de orde”, zegt Wybenga.

In 2009 werd bekend, dat Cevdet af en toe op verlof ging. Hij had tijdens de verloven zelfs een gezin gesticht. Dat leidde tot veel ophef waarna toenmalige minister Hirsch Ballin een einde maakte aan de verlofregeling.

Y. spande vervolgens een kort geding aan, dat hij verloor. In juli 2014 werd de regeling uiteindelijk toch toegestaan. Ted de Turk, zoals Y. ook wordt genoemd, vindt dat hij inmiddels recht heeft op onvoorwaardelijke gratie en stapt dus opnieuw naar de rechter.