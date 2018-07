Moord Zaandam mogelijk wraak aanslag Martha

De moord op Alexander Gillis op 20 februari 2014 in Zaandam was mogelijk een wraakactie voor een moordpoging op de beruchte Amsterdamse crimineel Gwenette Martha eind 2013. Dat bleek vrijdag in Alkmaar tijdens een inleidende rechtszitting tegen twee mannen die bij de liquidatie van Gillis betrokken zouden zijn geweest. Daar sprak de aanklager van „een mogelijk motief”.

Het tweetal werd in april dit jaar aangehouden. Justitie vermoedt dat de dertigjarige Gökhan C. en de evenoude Iliass K. respectievelijk als chauffeur en verkenner hebben opgetreden bij de liquidatie van Gillis (ook dertig jaar oud).

Het onderzoek naar de moord viel stil toen de vermoedelijke schutter in september 2014 werd doodgeschoten en het spoor verder doodliep. Dat veranderde toen in april 2016 servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada in beslag werden genomen en de opsporingsdiensten codes van versleuteld dataverkeer wisten te kraken.

Tussen de miljoenen berichten werden ook versleutelde e-mails gevonden die de recherche onder meer koppelt aan C. en K. Daarin zegt de later alsnog doodgeschoten Gwenette Martha dat er aanwijzingen zijn over een vermoedelijke dader. Daarnaast zijn de auto’s waarin C. en K. destijds reden in de periode voorafgaand aan de moord in de buurt geweest van Gillis, aldus de aanklager. Na de moord stuurde C. een een berichtje naar K. met de letterlijke tekst: ‘Broer, het is geklaart.’

Gillis had een omvangrijk strafblad. Het Team Criminele Inlichtingen van de politie kreeg begin dit jaar informatie dat hij dood moest omdat destijds het verhaal ging dat hij een bom in de auto van Martha had verstopt.

De rechtbank besloot vrijdag dat C. en K., ook verdacht van voorbereiding van een moordaanslag op een neef van Gillis, voorlopig vast blijven zitten. Op 16 oktober gaat het proces verder.