Moord ‘Tattookillers’ in juni voor de rechter

De rechtbank in Rotterdam wil begin juni de moordzaak van de zogenoemde Tattookillers behandelen. Dat heeft zij maandag besloten na een regiezitting waarin het Openbaar Ministerie (OM) aangaf meer tijd te willen om het onderzoek naar de vier verdachten af te ronden. De aanklager is nog bezig met een nieuwe, beveiligde getuige. Hij heeft inmiddels dertien verklaringen afgelegd, meldde de aanklager. Hij sluit meer verklaringen niet uit.

De verdediging hekelde dat het OM de getuige niet eerder meldde en dat het de boel doelbewust vertraagt. Ook zijn ze het er niet mee eens dat de aanklager informatie uit de verklaringen van de getuige achterhoudt.

De zaak draait om de moord op Onno Kuut in 2009. Zijn toegetakelde lichaam werd eind maart gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Justitie verdenkt de broers Cor en Brian P., Jeroen S. en Evert S. ervan dat zij Kuut hebben omgebracht.

Zowel het slachtoffer als de verdachten behoren tot de Tattookillers, die in verband worden gebracht met zeer gewelddadige berovingen en moorden. De leden hebben Chinese karakters op hun rug laten tatoeëren die ‘Wees daadkrachtig’ betekenen. De dertigjarige Kuut zou in ongenade zijn gevallen bij zijn maten, mogelijk in verband met een andere afrekening waar Kuut zelf achter zou zitten.

De verdachten zitten nu een celstraf uit voor een mislukte liquidatie, eveneens in 2009. Ze zijn sinds 2012 in het vizier van het OM voor de moord op Kuut. De verdediging probeert al tijden om de zaak snel voor de rechter te krijgen. Ook eisten ze maandag dat de aanklager alle verklaringen van de nieuwe getuige volledig aan het strafdossier zou toevoegen.

De officier van justitie weigert dat bij elf verklaringen, omdat daarin volgens hem informatie zit die belangrijk is voor andere lopende onderzoeken. Die onderdelen moeten daarom geheim blijven, vindt hij. De zaak gaat op zijn verzoek opnieuw naar de rechter-commissaris, die een besluit moet nemen over de verklaringen.

Verder komt er op 19 februari opnieuw een voortgangszitting. Het proces zelf is op 7 en 8 juni.