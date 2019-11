‘Moord studente niet hulpclubs te verwijten’

Dat de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim vorig jaar is doodgestoken door haar huisgenoot, valt hulpverleners niet te verwijten. De meldingen die binnenkwamen over de dreigende situatie van verdachte Joël S. zijn op een zorgvuldige wijze opgepakt door het meldpunt verwarde personen en het wijkteam. Dat concludeert de Zorgconsul in een rapport dat vrijdag openbaar gemaakt is.

Het slachtoffer werd op 12 december omgebracht door S., die haar huisgenoot was in het studentencomplex. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat aan Papenheim het advies is gegeven om S. niet te vertrouwen en weg te gaan of 112 te bellen als ze zich niet veilig voelde. Tegen de verdachte is woensdag tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

Wel vindt de Zorgconsul dat de manier waarop de hulpinstanties hun informatie verzamelen, te informeel is en daardoor kwetsbaar.