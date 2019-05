Moord stap voor stap te volgen in berichten

De momenten direct voor en na de liquidatie van crimineel Eaneas Lomp, op 7 november 2015 in Krommenie, zijn stap voor stap te volgen in berichtenverkeer van verdachten dat justitie in handen heeft gekregen. In de vaak uiterst cynische berichten wordt onder meer gemeld dat Lomp (27) in Amsterdam op de trein naar Krommenie stapt, waar hij wordt opgewacht door zijn moordenaars. Kort tijd later volgen er berichten van de schutters met details over de uitvoering van de moord en de melding dat het is “gefixt”.

Dat bleek woensdag tijdens het proces tegen de verdachten die voor onder meer de moord op Lomp terechtstaan in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Het proces gaat over een reeks geweldsfeiten, waaronder de liquidatie van Lomp.

Verdachten Omar L. en Hicham M. zouden in de zaak-Lomp respectievelijk opdrachtgever en schutter zijn geweest. Dani M. zou Lomp in de val hebben gelokt. Allen ontkennen en weigeren verder te verklaren.