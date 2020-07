Moord op Tjeerd van Seggeren in november bij hof

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft drie dagen in november gereserveerd voor het hoger beroep over de moord op Tjeerd van Seggeren. De echtgenote van de man werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar.

De zaak wordt op 2, 3 en 4 november inhoudelijk behandeld. Tijdens een regiezitting in november vorig jaar besliste het hof dat de 36-jarige Jessica B. naar het Pieter Baan Centrum (PBC) moest ter observatie. Deze opname startte in maart. Door de coronacrisis en ziekte van de psychiater is die tijdelijk gestopt, zo bleek woensdag bij een pro-formazitting in het hof.

Het hof wil meer informatie over de geestesgesteldheid van de weduwe. Deskundigen konden eerder geen stoornis vaststellen, maar er was wel enige twijfel. B. gaat in augustus terug naar het PBC voor de afronding. Op 7 oktober volgt een laatste pro-formazitting.

Het lichaam van Van Seggeren (37) werd op 9 juli 2017 met hoofdletsel aangetroffen in een weiland bij Zwaagwesteinde. Een wapen is nooit gevonden. Het echtpaar had relatieproblemen. Bij overlijden van Van Seggeren zou de weduwe 600.000 euro krijgen uit zijn levensverzekering. B. werd door de rechtbank veroordeeld op basis van DNA-sporen, getuigen en inconsistente verklaringen van de weduwe.

B. ontkent en ging in hoger beroep. Ze was woensdag via Skype aanwezig bij de zitting.