Moord op Iraniër Almere twee keer bij rechter

De liquidatie van de Iraniër Ali Motamed in Almere komt dinsdag én vrijdag voor de rechter in regiezittingen bij twee rechtbanken met in totaal drie verdachten. Dinsdag houdt de rechtbank Amsterdam in de Osdorpse bunker een regiezitting rond Naoufal ‘Noffel’ F. (38), de vermeende opdrachtgever. Vrijdag is er bij de rechtbank in Lelystad een regiezitting met de twee vermeende uitvoerders, Anouar B. en Moreo M.

Slachtoffer Motamed leefde niet onder zijn eigen naam in Nederland. De moord op Motamed vond plaats op straat in 2015. Het Openbaar Ministerie denkt dat de Iraanse geheime dienst betrokken is bij de liquidatie. Dat zou ook het geval zijn bij de moord op een andere Iraniër, Ahmad Mola Nissi, in Den Haag in 2017. Hij was in Iran een van de oprichters van een verzetsbeweging. Voor die moord zit nog niemand vast.

Het OM verdenkt Noffel F. ervan dat hij de opdracht gaf tot de moord op Motamed in Almere. F. zit al in de cel vanwege zijn veroordeling vorig jaar tot achttien jaar omdat hij opdrachtgever was van een andere moordaanslag. De zaak tegen de twee uitvoerders uit Amsterdam, wordt inhoudelijk behandeld op 25 en 26 maart.