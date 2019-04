„Moord Martin Kok alsnog in groter onderzoek”

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag opnieuw geprobeerd de rechtszaak over de moord op crimeblogger Martin Kok onder te brengen in het grote strafproces Marengo, dat draait om liquidaties die justitie linkt aan de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Eerder wees de rechtbank dat verzoek af, omdat de wet de overdracht van een al gestarte strafzaak niet toestaat.

In de zaak-Kok, die wordt behandeld door de rechtbank in Lelystad, wordt tot nu toe alleen de 26-jarige Achraf B. vervolgd. Bij de moord op de misdaadblogger eind 2016 in Laren zou hij als spotter zijn opgetreden. Het OM verdenkt hem daarnaast van liquidaties die onder het in Amsterdam lopende Marengo-onderzoek vallen.

Justitie wil alle verdenkingen tegen B. „in onderlinge samenhang” aan een rechtbank kunnen voorleggen, benadrukte de aanklaagster donderdag.