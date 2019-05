„Mooie woorden, geen daden voor CO2-uitstoot”

Nederland loopt niet voorop met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar juist achteraan. Zo stoot Nederland per inwoner meer CO2 uit dan China of India en ook 34 procent meer dan de gemiddelde Europeaan. Andere landen doen veel meer dan Nederland om de uitstoot terug te dringen. ¨Nederland heeft wel mooie woorden, maar geen daden en zo gaat het al tientallen jaren¨, zei de advocaat van duurzaamheidsorganisatie Urgenda vrijdag bij de Hoge Raad.

In een overvolle zaal lichtten de organisatie en de Nederlandse staat hun argumenten toe voor de hoogste rechters. Inzet is de beperking van de CO2-uitstoot eind 2020 met zeker 25 procent ten opzichte van 1990, zoals in internationale verdragen is afgesproken. De Staat was in cassatie gegaan nadat Urgenda gelijk had gekregen bij de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag. Volgens Urgenda zit Nederland nu pas op 14,5 procent vermindering en is dat volstrekt onvoldoende.

De Staat zegt wel te voldoen aan de afspraken over de vermindering van CO2 en vindt dat dit in Europees verband moet worden bekeken.