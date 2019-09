Monumentendag trekt ruim 1 miljoen bezoekers

De organisatoren van de Open Monumentendag zeggen op grond van eerste indrukken dit jaar opnieuw de magische grens van 1 miljoen bezoekers te hebben overschreden.

Bij alle circa 5000 monumenten die dit weekend hun deuren openden, was het erg druk en moest menigeen wat langer in de rij staan. Dat was onder meer merkbaar door de rijen voor de Handelingenkamer, de beroemde bibliotheek van de Tweede Kamer in Den Haag. Die plaats trok ook bezoekers uit China, Brazilië, Iran, Spanje en België.

Met de Open Monumentendag willen de organisatoren de aandacht vergroten door bijzonder Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

De organisatoren richtten zich tevens op jongeren. Zo vergeleek een conservator in het Stadsmuseum in Woerden een oude schandpaal daar met naming and shaming op Instagram en andere sociale media. In Amsterdam kwamen ruim 45.000 bezoekers af op de vijftig monumenten en activiteiten die gratis toegankelijk waren. In Leiden trokken de 36 monumenten ruim 22.000 mensen.