Monument voor neergestorte Britse bommenwerper

In de nacht van 4 op 5 september 1942 stortte in het huidige Nationaal Park De Alde Feanen (Oude Venen) in Friesland een Lancaster bommenwerper neer. Van de zeven bemanningsleden kwamen er drie om het leven. Zondag, 76 jaar na dato, komen naar verwachting 39 nabestaanden naar de plek des onheils om de onthulling van een monument bij te wonen.

De Lancaster R5682 was samen met 250 andere Britse gevechtsvliegtuigen op weg naar Bremen om daar vliegtuigfabrieken te vernietigen. Boven de Waddeneilanden wordt het toestel geraakt door Duits afweergeschut. Aan boord waren vier Britten en drie Canadezen.

In 2017 werd begonnen met de berging van de Lancaster. In het wrak werden menselijke botresten gevonden, waarvan het vermoeden bestond dat het om boordschutter Francis Cooper zou gaan. Maar zekerheid daarover is tot nu toe niet verkregen.

Op de plek van de crash - het eiland de Ald Dwinger - is ter nagedachtenis een monument verrezen, ontworpen door Nynke Rixt Jukema. Het heet de Zwaluwmuur. De halfronde muur in het water is opgebouwd uit Engelse bakstenen en voorzien van 251 gaten, gelijk aan het aantal vliegtuigen dat onderweg was naar Bremen. In de gaten kunnen zwaluwen nestelen.

In elk nestgat zit een metalen capsule voorzien van een boodschap. De capsules zijn gemaakt uit de omgesmolten onderdelen van het vliegtuig. Een andere verwijzing is de 32 meter die het monument breed is, gelijk aan de spanwijdte van de bommenwerper.

Dat de plechtigheid op 15 april plaats heeft is niet zonder reden. Op die datum in 1945 werd Friesland bevrijd. Zondag wordt ook de expositie ‘Geraakt. De laatste vlucht van LancasterR5682’ in het bezoekerscentrum van het nationaal park geopend.