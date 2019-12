Monument voor Nederlandse Holocaustslachtoffers

In Rotterdam wordt 16 januari een nieuw, tijdelijk monument gepresenteerd ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Het heet Levenslicht en is een lichtkunstwerk van kunstenaar Daan Roosegaarde. Hij bedacht het in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Levenslicht bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland. Na de presentatie worden delen van het werk tentoongesteld in de ruim 150 Nederlandse gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. „Dit tijdelijk lichtmonument maakt in die gemeenten de leegte en het gemis tastbaar van deze grote groep landgenoten die tijdens de oorlog is vermoord, louter en alleen om wie zij waren” , zegt comitévoorzitter Gerdi Verbeet.

Het lichtkunstwerk wordt onthuld op de hoek van de Stieltjesstraat en de Eva Cohen-Hartogkade aan de Maas in Rotterdam. Het monument wordt tussen 22 januari en 2 februari 2020 tentoongesteld.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.