Monument voor Engelandvaarders onthuld

In Katwijk aan Zee wordt vrijdag om 11.00 uur een herdenkingsmonument voor de Engelandvaarders onthuld. Kunstenaar Jurriaan van Hall heeft het monument ‘Freedom forward’ gemaakt. Het staat op de boulevard van Katwijk aan Zee.

Engelandvaarders zijn mannen en vrouwen die na de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten in 1940 over zee aan de Duitse bezetter ontsnapten om zich in Engeland of een ander land aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten.

Vanuit Katwijk aan Zee namen in totaal 35 jonge mannen het risico om, meestal per kano, Engeland te bereiken. Acht mannen arriveerden in Engeland. De anderen werden opgepakt door de Duitse bezetter, verdronken of deden later een nieuwe poging.

Het monument van Van Hall stelt twee peddelende Engelandvaarders voor. Bij het gedenkteken wordt een interactief informatiepaneel met verhalen over Engelandvaarders geplaatst.