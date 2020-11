Monument voor coronaslachtoffers onthuld in Heerde

Het Gelderse Heerde heeft een monument voor inwoners van het dorp die door het coronavirus zijn getroffen. Burgemeester Jan Willem Wiggers en commissaris van de Koning John Berends hebben het beeld vrijdag onthuld. Het monument bestaat uit een marmeren zuil met daarin een trap naar boven.

Burgemeester Wiggers zegt in een verklaring dat het mooi is dat het coronamonument er is. „Zeker ook, omdat er geregeld dubbel verdriet is: niet alleen is er rouw om het verlies van iemand, maar ook om het feit dat men vaak niet op een goede manier afscheid kon nemen. Ik hoop dat dit monument eraan bijdraagt dat mensen dit verdriet een plekje kunnen geven.”

Voor zover bekend is Heerde de eerste gemeente in Nederland met een coronamonument. Tijdens de eerste golf van het coronavirus werd de gemeente relatief zwaar getroffen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 394 van de ruim 18.000 inwoners besmet geraakt met het virus, van wie 29 zijn overleden. Het kleine Heerde telt ongeveer evenveel sterfgevallen als Delft, Hengelo, Heerenveen en Emmen.

Heerde wilde in augustus al de coronaslachtoffers herdenken, maar dat werd afgelast omdat premier Rutte die week opriep om voorzichtig te zijn met bijeenkomsten.