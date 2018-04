Monument rond oorlog in Westmaas onthuld

Onder grote belangstelling is zaterdagochtend naast de dorpskerk van Westmaas (ZH) het oorlogsgedenkteken ”De Traan” onthuld door burgemeester Borgdorff van Binnenmaas en zijn vrouw. Scholieren legden kransen.

Voor het gedenkteken ligt een tegel met de namen van de tien inwoners van Westmaas die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. De bekendste naam is die van Johannes Kolff, die betrokken was bij de overval op het huis van bewaring in Leeuwarden.

In augustus 1941 moesten alle mannen van het dorp zich verzamelen op het nabijgelegen plein van de openbare school, memoreerde Borgdorff. De Duitsers zochten de mensen die de bemanning van een Engels vliegtuig hadden geholpen dat bij de buurtschap Greup was geland. Enige tijd later werden vijf mannen, bekend als de Vijf van Greup, gefusilleerd.

Borgdorff noemde het waardevol dat er nu een centrale plek in Westmaas is om te gedenken. „Deze mensen verdienen het om te worden geëerd, ook al is dat jaren na dato.” De Oranjevereniging heeft tien jaar aan de realisatie van het gedenkteken gewerkt.