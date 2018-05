Monument op instorten, herdenking verplaatst

De jaarlijkse oorlogsherdenking in Cuijk zal vrijdag niet bij het Joodse monument in de Brabants plaats worden gehouden. De reden is dat het Joodse monument op instorten staat, laat de gemeente donderdag weten.

Door graafwerkzaamheden aan de achterzijde is de fundering van het gebouw gaan schuiven en zijn de achtergevel, zijgevel en het dak al beschadigd en deels bezweken. En ook de monumentale voorgevel is beschadigd en dreigt in te storten.

De omgeving van het monument is afgezet en de gevel zal donderdag en vrijdag worden gestut met balken om verdere verzakking of instorting te voorkomen. De natuurstenen vloer met Davidster voor het monument wordt uit voorzorg afgedekt.

Het comité dat de herdenking organiseert, vindt het niet gepast om het publiek te ontvangen bij de bouwval. De herdenking zal worden gehouden op het Stationsplein in Cuijk.