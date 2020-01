Monument in Neuengamme voor slachtoffers razzia Staphorst

In voormalig concentratiekamp Neuengamme komt een monument ter herinnering aan twintig mensen die daar omkwamen na te zijn opgepakt bij een razzia in Staphorst op 30 en 31 augustus 1944. Het object wordt waarschijnlijk in augustus of september onthuld in het kamp bij Hamburg.

Dat zegt Henk Koobs, voorzitter van de Historische Vereniging Staphorst. Op het monument komen de namen van de mannen en jongens die in de nacht van 30 op 31 augustus door de Duitsers werden opgepakt.

Initiatiefnemers zijn de Historische Vereniging Staphorst en ondernemer Roelof Talen. In augustus vorig jaar, precies 75 jaar na de razzia, organiseerden zij voor het eerst sinds de oorlog een herdenking in Neuengamme met een groep van vijftig nabestaanden en belangstellenden.

De onthulling van het monument in het nazikamp is of op 30 of 31 augustus, de datum van de razzia, of 9 september: toen gingen de Staphorsters van Amersfoort op transport naar Neuengamme.

In de weken voor de onthulling gaat een aantal Staphorsters al naar Neuengamme om het object op de juiste plek neer te zetten. Het stalen monument maken de Staphorsters zelf. Ook het transport en de plaatsing gebeurt door eigen mensen. De directie van Kamp Neuengamme wil meewerken.

Te weinig

Er staat een enorm gedenkteken voor de bijna 43.000 doden die vielen in Neuengamme, maar volgens de Staphorster initiatiefnemers is een eigen monument in het voormalige kamp ook een goede zaak. „We hebben in het dorp veel te lang te weinig gedaan. Er zijn nu nog nabestaanden die in leven zijn. Daarom is het belangrijk dat wij dit nu doen”, vindt Koobs.