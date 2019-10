‘Monsterproces’ Wilders in afrondende fase

Het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces van PVV’er Geert Wilders is waarschijnlijk bijna afgerond. Woensdag is het tijdens de zogeheten dupliek de beurt aan Wilders’ advocaten om nog een keer te reageren op onder meer de strafeis van het Openbaar Ministerie. Daarna krijgt de politicus als laatste het woord en 11 november is het hof van plan uitspraak te doen.

Dat is de planning, maar tot nu toe heeft de zaak al flinke vertraging opgelopen. Dat heeft er vooral mee te maken dat Wilders en zijn advocaten ervan overtuigd zijn dat het proces niet had mogen worden gevoerd. Volgens hen ligt er veel bewijs dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD) zich actief met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover.

De rechtbank heeft Wilders in 2016 veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is 5000 euro boete tegen hem geëist.