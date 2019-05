Monitorsysteem enkelband weer stabiel

De storing in het systeem van de elektronische enkelbanden is verholpen. Het systeem is weer voor 100 procent stabiel, zegt een woordvoerster van Reclassering Nederland zaterdag.

De elektronische enkelband die sommige verdachten en veroordeelden dragen, weigerde donderdag dienst. Hierdoor was het voor justitie niet duidelijk waar zij uithingen. Daarom werd een aantal enkelbanddragers „preventief ingesloten”. Nu het probleem is verholpen, is dat niet meer nodig. Sinds zaterdagochtend 07.00 uur zijn die weer op vrije voeten.

Door de storing konden waarschijnlijk honderden verdachten en veroordeelden die thuis moeten blijven of bepaalde plaatsen moeten mijden enige tijd gaan en staan waar ze wilden. Precieze aantallen zijn niet bekend, maar in 2017 waren dat er elke dag gemiddeld zo’n zevenhonderd enkelbanddragers.

Elektronische enkelbanden worden vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat daders de slachtoffers of hun nabestaanden van een misdaad niet meer kunnen opzoeken. De enkelbanddragers staan onder toezicht op de voorwaarden die door de rechter zijn opgelegd.