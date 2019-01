Mondzorgers: Hepatitis-kans serieuzer nemen

Mondzorgverleners moeten meer aandacht besteden aan de bescherming van zichzelf tegen Hepatitis B. Dat zegt de gezondheidsinspectie na onderzoek bij 39 tandartsenpraktijken. Twintig zorgverleners mogen voorlopig geen patiënten behandelen en ook niet werken in de sterilisatieruimte. Ze zijn op dit moment onvoldoende beschermd of konden hun bescherming in elk geval niet bijtijds aantonen.

De inspectie onderzocht de weerstand tegen de ziekte van in totaal 355 tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandprothetici.

„Het is belangrijk dat zorgverleners goed beschermd zijn tegen Hepatitis B. Ze kunnen dit immers overdragen op patiënten. Binnen de mondzorg wordt veel met holle en scherpe instrumenten gewerkt. Daardoor bestaat er een risico op besmetting tijdens mondzorgbehandelingen” aldus de organisatie. „Dit risico is gelukkig klein, maar het is wel aanwezig.” NIet alleen kunnen de medewerkers patiënten besmetten via bijvoorbeeld een wond aan een vinger, het kan natuurlijk ook dat een patiënt de hulpverlener besmet.

Daarom is het belangrijk dat mensen die de mondbehandelingen uitvoeren, goed zijn gevaccineerd, beter nog dan mensen die een prik nemen voor bijvoorbeeld een vakantiereis naar de tropen. Een voldoende bewapening tegen de ziekte is te meten in het bloed of te bewijzen met een inentingsboekje.