Mondriaans rechtmatig in Krefeldse collectie

Vier Mondriaans bevinden zich rechtmatig in de collectie van het Duitse Krefeld en de depots van het Kaiser Wilhelm Museum aldaar. Dat stelt de gemeente Krefeld weten na uitgebreid onderzoek. Uit Amerika was een claim van nakomelingen gekomen op de kunstwerken van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan.

De Mondriaans maakten deel uit van een groep van acht kunstwerken, die in 1950 boven water kwam in het museum in de stad, waar Mondriaan persoonlijk contacten onderhield. Vier werken werden geruild tegen andere, vier bleven in Krefeld. Het gaat om Tableau No. VII, Tableau No. X, Tableau-nr. XI (alle drie uit 1925) en Composition IV (uit 1926).

Nakomelingen van een erfgenaam van Mondriaan eisten de kunstwerken op omdat ze volgens hun claim op oneerlijke wijze in de collectie zouden zijn beland. De stad Krefeld nodigde de herkomstwetenschappers Katja Terlau en Vanessa-Maria Voigt daarop uit voor een uitgebreid herkomstonderzoek. „Alles wijst erop dat de schilderijen rechtmatig in Krefeld zijn”, zegt burgemeester Frank Meyer van de stad nu. De wetenschappers deden bijna een jaar onderzoek in binnen- en buitenland en vonden geen spoor van het tegendeel, aldus de gemeente.