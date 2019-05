Mondriaankliniek accepteert besluit over beelden

De Mondriaankliniek legt zich neer bij de beslissing van de rechtbank Limburg dat camerabeelden van Thijs H. mogen worden gebruikt in het onderzoek. De rechter-commissaris vond de beelden te belangrijk voor het onderzoek. ’‘De beslissing van de rechter-commissaris is goed en uitgebreid gemotiveerd. Het is niet aannemelijk dat een rechtbank anders zou beslissen. Mondriaan accepteert de beslissing’‘, laat de instelling weten.

De kliniek wilde aanvankelijk niet dat het Openbaar Ministerie de beelden zou gebruiken. Het Mondriaan beriep zich op het verschoningsrecht. Op de beelden is te zien dat H. de kliniek binnenkomt, kort nadat op de Brunssummerheide twee mensen om het leven waren gebracht. Zijn kleren - inmiddels gewassen en schoon - zaten toen mogelijk onder het bloed. Enkele dagen eerder zou H. een vrouw in Den Haag van het leven hebben beroofd.

’‘Wij vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is en leven mee met de nabestaanden en anderszins betrokkenen’‘, laat de Mondriaankliniek weten. In dezelfde periode werden drie medewerkers van de kliniek neergestoken door een andere bewoner. ’‘Die twee incidenten in korte tijd hakken er diep in bij onze medewerkers. Onze medewerkers zijn opgeleid als verpleegkundige of behandelaar en niet om zich te verdedigen tegen excessief, buitensporig geweld.’’