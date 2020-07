Mondkapjesweigeraar gaat NS-medewerker te lijf met schaar

Een man die de trein uit moest omdat hij geen mondkapje droeg, heeft op station Utrecht Centraal een NS-medewerker aangevallen met een schaar. Hij is door meerdere medewerkers van de afdeling Veiligheid & Service tegen de grond gewerkt en overgedragen aan de politie. De NS beschouwt het als een poging tot doodslag.

Volgens het vervoersbedrijf had de conducteur de man te verstaan gegeven dat hij de trein moest verlaten. Een beveiliger die kwam assisteren, stond plots oog in oog met de „hevig zwetende man”, zo schetst de veiligheidsafdeling in een bericht op Facebook. „De man nam direct een dreigende houding aan naar deze collega.” De NS-medewerker probeerde hem nog tot bedaren te brengen, maar het tegendeel gebeurde: de mondkapjesweigeraar begon doodsbedreigingen te uiten en pakte ineens een schaar. Daarmee probeerde hij de NS’er te steken.

„Deze collega kon nog net op tijd een stap naar achteren doen waardoor de man miste”, aldus de NS. Daarop werd de man overmeesterd en aangehouden.