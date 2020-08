Mondkapjesplicht verrast winkelende Rotterdammers bij Zuidplein

Op drukke plekken in Rotterdam moeten mensen sinds woensdag een mondkapje op. Bij winkelcentrum Zuidplein heeft nog niet iedereen dat begrepen. „Ik ga hem gauw thuis halen!”

Erg druk is het nog niet, deze woensdagochtend in Rotterdam. Bij de ingang van het overdekte winkelcentrum staat Selda (54) uit Berkel en Rodenrijs op haar zus te wachten. Een spierwit mondkapje voor. De mondkapjesplicht noemt ze „een goed besluit.” „Ik voel me veiliger.” Het enige lastige: haar bril beslaat er steeds van.

Even verderop loopt Suraj. Zonder mondkapje. „Ik was er helemaal niet van op de hoogte”, beweert hij. „Ik ga meteen terug om hem te halen.” De Hagenees vindt de mondkapjesplicht een flinke beperking van zijn vrijheid. „Je moet toch vrij kunnen ademen.” Ook met de 1,5 meter afstand heeft hij moeite. „Een rare regel. Lastig om te houden.”

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam kondigde de mondkapjesplicht vorige week donderdag af. „Ik denk dat het goed is om mensen aan te blijven sporen tot goed gedrag op basis van de eigen verantwoordelijkheid,” zei hij. „Maar soms moet je de eigen verantwoordelijkheid een beetje helpen. En dat gaan we nu doen.”

Boete

Behalve op Zuidplein geldt de maatregel ook voor het centrum van Rotterdam, op diverse markten en in winkelcentrum Alexandrium. Tussen 6 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds moet iedereen vanaf dertien jaar daar een mondkapje op. In Amsterdam moet het mondkapje op in onder meer de Kalverstraat en de Albert Cuypstraat. De maatregel is in beide steden afgekondigd omdat mensen zich slecht aan de afstandsregel bleken te houden. Draagt iemand geen mondkapje, dan riskeert hij een boete.

Suraj is niet de enige die het nieuws lijkt te hebben gemist. Ook de 21-jarige Younan loopt zonder mond- en neusbedekking rond. „Is het vandaag al?!” schrikt hij. Meteen tovert hij een exemplaar uit zijn zak tevoorschijn. „Ik vind het niet erg om te dragen, maar had het gewoon niet gezien.”

De student geneeskunde maakt zich geen zorgen nu het coronavirus juist in Rotterdam weer oplaait. Ook medische studenten werden ziek. Zo gek is dat niet, volgens hem. „Ik ken sommige van die studenten. Zij stonden vooraan om anderen te testen.”

Het wordt geleidelijk drukker bij de ingang van het winkelcentrum, schuin tegenover het Ikazia Ziekenhuis. Mensen komen aangewandeld, grabbelen vlak voor de deur hun masker uit hun zak.

Scootmobiel

Roy komt in zijn scootmobiel net de Albert Heijn uit. De 59-jarige Rotterdammer heeft COPD en draagt daarom geen mondkapje. „Het is voor mij te zwaar om te ademen.” Hij vindt het „heel goed” dat anderen een mondkapje op moeten. Op die manier worden kwetsbare mensen, zoals hij, beter beschermd. Of mensen nu nog genoeg afstand houden, vraagt hij zich af. „Dat was toch al lastig in de supermarkt.”

Niet alleen het winkelend publiek, ook het winkelpersoneel moet eraan geloven. „Acht uur met een mondkapje werken, ik ben benieuwd hoe dat gaat”, zegt Leonique (23). De medewerkster van een schoenenwinkel draagt een mondkapje met een afbeelding van stripfiguur Minnie Mouse. „Leuk hè? Die heeft iemand voor me gemaakt.”