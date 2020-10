‘Mondkapjesplicht in onderwijs brengt duidelijkheid’

Diverse organisaties in het onderwijs zijn blij dat de scholen open kunnen blijven. Er is ook begrip voor de mondkapjesplicht buiten de lessen die het kabinet wil invoeren in voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Een verplichting „zorgt voor duidelijkheid” en maakt naleving makkelijker voor docenten en schoolleiders, aldus CNV Onderwijs na de aankondiging. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het een begrijpelijk besluit.

„Het is goed dat er duidelijkheid over komt”, zegt voorzitter Lyle Muns van de LSVb. Hij noemt het belangrijk dat uitzonderingen mogelijk blijven. „Bijvoorbeeld voor studenten die problemen hebben met ademhalen. En het is fijn dat de mondkapjesplicht niet geldt in de lessen zelf.” Muns vindt het belangrijkste dat het onderwijs zelf doorgaat, ook al wordt momenteel vooral veel onderwijs op afstand gegeven op hogescholen en universiteiten. „Het is goed om te zien dat het kabinet begrijpt dat onderwijs essentieel is.”

In de klas hoeven leerlingen en studenten geen mondkapje te dragen, daarbuiten wel. Voordat de plicht ingaat, moeten volgens het kabinet nog wel juridische hobbels worden genomen, tot die tijd geldt een „dringend advies”. CNV Onderwijs gaat ervan uit dat alle scholen nu in overleg met hun medezeggenschapsraden een mondkapjesplicht zullen instellen.

„Het is goed dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek kan doorgaan”, benadrukt voorzitter Jan de Vries verder. „Dat vraagt heel veel van al het onderwijspersoneel. We moeten ze daarin ondersteunen en zoveel mogelijk ontlasten. Ook daarom is het goed dat er landelijke verplichtingen worden opgelegd. Dat ontlast het personeel en draagt bij aan ieders veiligheid.”

CNV Onderwijs vraagt ook aandacht voor de situatie van medewerkers die emotioneel onder druk staan en onzekerheid ondervinden. Daarover wil de bond in overleg gaan met het kabinet.

De MBO Raad is „heel blij dat het mbo voorlopig een mix kan blijven bieden van onderwijs online en op locatie”, zegt voorzitter Adnan Tekin. Dat de horeca wederom op slot gaat, is lastig voor leerlingen die stagelopen in die sector. Ook zit het mbo nog met vragen over leerbedrijven in de scholen zelf, zoals restaurants. Daarover gaat de MBO Raad in overleg met de overheid. Mondkapjes werden op de meeste mbo’s al gebruikt, aldus de organisaties.

Voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wijst erop dat „al heel veel scholen bezig waren met mondkapjes”. „Verplicht of niet verplicht: het is buitengewoon ingewikkeld”, zegt ze. „Het onderwijs moet heel erg zijn best doen om door te kunnen gaan. Iedereen probeert er het beste van te maken.”