Mondkapjesadvies in winkels in drie grote steden Randstad

Het kabinet adviseert klanten om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen. In deze drie steden stijgt het aantal coronabesmettingen snel, tot grote zorg van het kabinet.

Premier Mark Rutte zei maandagavond tijdens een persconferentie dat het dragen van mondkapjes geen verplichting is, maar dat winkeliers wel klanten mogen weigeren die geen mondkapje willen dragen.

„Ik denk dat ik het ga doen”, zei Rutte, die in Den Haag woont, op de vraag of hij een mondkapje in de winkel gaat dragen. Het dragen van een mondkapje kan een „meerwaarde” hebben. „Ik wil weg uit de sfeer van je bent voor of tegen mondkapjes.”

Aan het OMT vraagt het kabinet verder een advies over bredere inzet van mondkapjes. Dat moet er snel komen. Op dit moment is het dragen van een mondkapje alleen verplicht in het openbaar vervoer.

Met de detailhandelbranche wordt overlegd om grote supermarkten twee keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te stellen. Winkels moeten beter zorgen dat klanten 1,5 meter afstand houden.