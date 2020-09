Mondkapjes voorlopig niet verplicht op universiteiten

Mondkapjes worden voorlopig niet verplicht gesteld op universiteiten, maakte de universiteitenkoepel VSNU bekend.

„Wel kan het zijn dat een individuele universiteit in overleg met de veiligheidsregio het gebruik van mondkapjes dringend adviseert, bijvoorbeeld bij verplaatsingen in de gebouwen”, aldus de Vereniging van Universiteiten. De koepelorganisatie merkt daarbij op dat in universitair medische centra andere regels kunnen gelden.

„Universiteiten wachten het OMT-advies en regeringsbesluit over mondkapjes af en zullen het landelijke of regionale beleid ten aanzien van mondkapjes volgen”, aldus de VSNU.

De Vereniging Hogescholen laat weten geen aanbeveling aan haar leden te doen over het wel of niet dragen van mondkapjes in de onderwijsgebouwen. „We hebben er alle begrip voor als hogescholen in (een deel van) hun gebouwen verplichten om mondkapjes te dragen, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam”, aldus de scholenkoepel.

Volgens de vereniging staat voorop dat hogescholen hierover zelf besluiten, zodat ze daarin ook de adviezen van hun eigen burgemeesters of veiligheidsregio’s kunnen betrekken.