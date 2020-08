Mondkapjes vliegen weg

De discussie over wel of niet een mondkapjesplicht in de openbare ruimte woedt hevig en dat is terug te zien in de verkopen van de maskers.

Webwinkel Koopjedeal krijgt momenteel 600 tot 700 orders per dag binnen voor mondkapjes. Het bedrijf biedt verschillende soorten in diverse kwaliteiten en hoeveelheden aan. De aantallen zijn enorm vergeleken met een maand geleden, toen er soms maar twintig bestellingen op een dag werden gedaan.

Volgens een woordvoerder volgen de orders op de aandacht voor mondkapjes in de media, maar het bedrijf past de advertenties daar dan ook meteen op aan, hetgeen de verkopen ook opstuwt.

Bol.com zag begin juli opeens al toename van 107 procent in verkoop van dergelijke maskertjes en in de week daarna nog eens een stijging van 25 procent. Recentere cijfers kan het bedrijf om organisatorische redenen nog niet melden, maar „de vraag naar en verkoop van niet-medische mondmaskers blijft erg hoog.” Dat heeft volgens de woordvoerster waarschijnlijk onder meer te maken met de aanscherpingen van de coronaregels in België en met de vakantie.

De combinatie Kruidvat en Trekpleister zag de verkoop begin juli ook flink toenemen, toen 20 procent ten opzichte van de weken ervoor. „De oorzaak hiervan zien wij vooral in de vraag van mensen die op vakantie gaan en goed voorbereid willen zijn en natuurlijk in de verplichting op het dragen van een mondkapje in het openaar vervoer. Inmiddels is de vraag naar mondkapjes weer enigszins gestabiliseerd”, aldus een woordvoerter van de drogisterijketens.

Het is Kruidvat/Trekpleister „op dit moment het nog te vroeg om te zien of de lokale verplichting een significant effect op de verkoop van mondkapjes zal hebben.”