Mondkapjes uit Nederland onderschept bij Parijs

In Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zijn zaterdag 140.000 mondkapjes uit Nederland onderschept. De maskers zouden zijn bestemd voor illegale verkoop. De Franse politie pakte twee mannen op terwijl ze dozen met mondkapjes aan het uitladen waren.

Een van hen zei dat hij de maskers, waaronder 5000 stuks met het hoogste beschermingslabel FFP2, in Nederland had gekocht voor 80.000 euro. Hij wilde ze volgens de politie met dikke winst doorverkopen aan ‘kennissen’ in de bouw.

De Franse politie spreekt van een recordvangst. Sinds het begin van de coronapandemie mogen mondmaskers en andere beschermende spullen niet worden verhandeld. Daar heeft de Franse staat voorlopig het alleenrecht op, om ze eerlijk te kunnen verdelen onder gezondheidswerkers.

In maart werd bij de Franse hoofdstad nog een partij met 32.500 mondkapjes uit China onderschept.