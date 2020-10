Mondkapjes ook ‘dringend geadviseerd’ in rechtbanken

Het dragen van mondkapjes wordt vanaf vrijdag ook ‘dringend geadviseerd’ in alle gerechtsgebouwen. In de zittingszalen hoeft het mondkapje niet op vanaf het moment dat men zit. De Raad voor de rechtspraak volgt hiermee de lijn van de overheid om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, zoals winkels of overheidsgebouwen.

De sinds deze week verscherpte coronamaatregelen hebben vooralsnog geen invloed op de rechtbanken, werd eerder al duidelijk. Pers en belangstellenden blijven op beperkte schaal welkom bij fysieke zittingen omdat de gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalve meternorm zijn ingericht.

Rechtbanken en gerechtshoven sloten half maart voor twee maanden hun deuren vanwege de coronacrisis, alle zaken moeten uitgesteld worden. Zo’n 17.000 zaken konden hierdoor niet doorgaan.