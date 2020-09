Mondkapjes in winkels A’dam en R’dam nog ver te zoeken

Met een mondkapje op shoppen in de grote steden. Dat is het dringende advies van het kabinet, maar in Rotterdam en Amsterdam lijken maar weinig mensen zich daaraan te houden. En ook de winkeliers nemen het nog niet zo nauw.

In Rotterdam maken mondkapjes dinsdag amper deel uit van het straatbeeld in het winkelgebied in het centrum, slechts een enkeling draagt er een. In zowel de Koopgoot als op het Binnenwegplein of op de Lijnbaan zijn er geen winkels die klanten vragen om een mondkapje op te zetten bij het betreden ervan. Alleen een schoenenwinkel op het Beursplein laat via een briefje in de etalage weten dat mondmaskers welkom zijn.

Aan het begin van de avond is het in de winkelstraten van Amsterdam redelijk rustig. In de winkels en supermarkten draagt de meerderheid van de mensen geen mondkapje.

In winkels zoals de H&M, HEMA, Zara en Primark zijn dinsdagavond nog redelijk wat mensen aan het shoppen. De meerderheid van hen heeft geen mondkapje op en bij de deur worden bezoekers er ook niet op gewezen om er eentje op te zetten. In winkelcentrum Magna Plaza, achter de Dam, is het erg rustig. De mensen die er zijn, dragen veelal geen mondkapje.

De Bijenkorf kondigde dinsdag aan bezoekers te verplichten een mondkapje te dragen. Bij de deur van het warenhuis in Amsterdam zien speciaal daarvoor aangestelde veiligheidscoördinatoren erop toe of dat gebeurt. Mensen die geen mondkapje bij zich hebben, krijgen er gratis eentje uitgereikt.

De uitvoering van het nieuwe beleid van de Bijenkorf verloopt vooralsnog goed. „Iedereen werkt tot nu toe mee en zet er meteen eentje op als we ernaar vragen”, zegt de beveiligster bij de deur. Twee medewerkers zeggen het niet vervelend te vinden om tijdens hun dienst een mondkapje te moeten dragen. „Het is voor onze eigen veiligheid, ik vind het juist fijn. Gezondheid is het belangrijkste nu al die besmettingen hoog oplopen”, aldus een medewerker.

Bij de Bijenkorf in Rotterdam zetten de meeste klanten uit zichzelf al hun mondmaskertje op voordat ze naar binnengaan. Zelfs de straatkrantverkoper voor de deur van de winkelketen draagt er een. „Dat is wel zo veilig toch”, zegt hij. Bij binnenkomst in de Bijenkorf staan veiligheidscoördinatoren om mondkapjes uit te delen, voor zover dat nog nodig is. „Ik heb vandaag wel regelmatig moeten vragen aan klanten of ze hun kapje omhoog willen doen in plaats van alleen over hun mond”, vertelt een medewerkster op de kledingafdeling. „Maar verder maken mensen er weinig problemen over.”

De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Zo ook bij de Albert Heijn achter de Dam in Amsterdam. Een aantal mensen heeft een mondkapje op, maar de meesten niet.

Burgemeester Halsema wil dat iedereen ook een mondkapje draagt in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Ze zei maandag er vertrouwen in te hebben dat Amsterdammers zich aan de nieuwe regels gaan houden. Ook haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb heeft zich achter die oproep geschaard.