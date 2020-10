Mondkapjes in trek, maar hamsteren niet nodig

Supermarkten zien kort na de nieuwe coronamaatregelen al een toenemende vraag naar mondkapjes, maar zijn daar goed op voorbereid, zo zegt de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Sinds woensdag geldt voor heel Nederland een dringend advies voor het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte.

„Supermarkten hebben voldoende mondkapjes op voorraad. We zien nu al een verhoogde vraag ernaar: er wordt meer verkocht, maar er is genoeg”, zo zegt een woordvoerder van CBL. „Hamsteren is dus echt niet nodig”, concludeert ze.

Ook webwinkel Bol.com ziet een stijgende verkoop. „We zien dat er in de categorie mondkapjes de afgelopen twee dagen 45 procent meer is verkocht dan in de hele vorige week”, laat een woordvoerder weten. Opvallend is dat de week ervoor de vraag ook al steeg: in week 39 groeide de verkoop met 85 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Ook de Zeeman ziet sinds de verscherpte maatregelen een toename in de onlineverkoop. HEMA geeft geen specifieke verkoopcijfers, maar stelt dat er genoeg maskers op voorraad zijn.

De detailhandel lijkt in zijn geheel goed voorbereid op de extra maatregelen. Ondanks het verscherpte beleid op thuiswerken, is van hamsteren in algemene zin nog geen sprake, zeggen zij allemaal.