Mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag zijn ze verplicht. Reizigers in de trein, bus, metro en tram moeten een mondkapje dragen. Ook op veerponten moeten mensen er eentje op.

In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat dat in de trein, bus, metro, tram of pont vaak niet kan, is een mondkapje daar wel verplicht.

Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. Conducteurs, stewards en medewerkers op de stations hoeven daar echter niet actief op te handhaven. Zij kunnen de reizigers wel wijzen op de mondkapjesverplichting. De handhavingstaak ligt volgens het protocol bij boa’s en Veiligheid & Service-medewerkers van de NS, indien nodig met assistentie van de politie. Zij zullen de-escalerend te werk gaan en kunnen bij het niet-naleven een boete uitschrijven.

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer volgens een normale dienstregeling, maar nog wel met 40 procent van de reizigerscapaciteit. Volgens premier Mark Rutte is het dan nog steeds belangrijk dat mensen alleen het ov nemen als dat noodzakelijk is.