Mondkapje aanleiding mishandeling buschauffeur Amsterdam

De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een 67-jarige buschauffeur in Amsterdam Nieuw-West. De man werd dinsdagmiddag door een passagier gebeten, geslagen en geschopt, zelfs toen hij al op de grond lag.

Het incident gebeurde op de Ruys de Beerenbrouckstraat. De verdachte wilde instappen in bus 21 naar het Centraal Station, maar de chauffeur weigerde hem de toegang omdat hij geen mondkapje droeg. De woordenwisseling die daarop ontstond, liep al snel uit de hand.

In een filmpje van het incident dat dinsdag rondging op internet is onder meer te zien hoe de chauffeur hardhandig bij zijn nek wordt gegrepen. Later staat de dader zelfs op zijn hoofd. De chauffeur werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen thuis. Zijn toestand is „naar omstandigheden redelijk, maar hij is natuurlijk enorm aangedaan. Deze ochtend doen wij samen met hem aangifte bij de politie”, zegt de directeur Operatie & Techniek Mark Lohmeijer van het ov-bedrijf GVB.

Na het incident ging de dader er lopend vandoor richting de Aalbersestraat. „We adviseren deze persoon zich te melden”, zegt politiewoordvoerster. Volgens haar zijn er met de camera’s in de bus scherpe opnamen van deze man gemaakt. Die gaan eerst rond binnen het Amsterdamse politiekorps, om te zien of iemand hem herkent. In een later stadium kunnen de beelden in overleg met het Openbaar Ministerie worden getoond op tv en internet.

Volgens de politie was het druk in de bus en moeten er dus veel mensen zijn die iets over de mishandeling en de verdachte kunnen vertellen. Een aantal getuigen heeft al een verklaring afgelegd.