Mondharmonicatherapie biedt longpatiënt plezier en meer lucht

Ze lijden aan astma, bronchitis of de longziekte COPD. Elke week komt een groep patiënten in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam anderhalf uur bij elkaar voor mondharmonicatherapie. „Na een uurtje blazen heb ik meer lucht.”

In de Feijenoordzaal op de eerste verdieping van het ziekenhuis klinken vrolijke klanken. Twaalf deelnemers aan de mondharmonicatherapie combineren deze vrijdagochtend gezelligheid met een muzikale inspanning. Simon Bijl (66) tapt vooraf automaatkoffie voor zijn medecursisten en zet cake en boterkoek op tafel. „Ik ben vandaag veertig jaar getrouwd en ik heb een kleindochter gekregen, de eerste na twee kleinzonen.”

Een van de andere deelnemers is Liesbeth Heijkoop („70-plus”). Ze vertelt dat ze ruim acht jaar astma heeft. Het kost haar een uur reizen met de auto, metro en twee bussen om van Rotterdam-Ommoord naar het Maasstadziekenhuis te komen. Ze heeft het er graag voor over. „Ademhalen doe ik heel slecht. Dit helpt me.” Van huis uit is ze muzikaal. „Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. We hadden een piano, gitaar en blokfluit thuis.”

Harmonicatherapie Michiel Bakker

Zowel de kerk als de muziek heeft nog steeds een plek in het leven van Heijkoop, die zich vrijzinnig hervormd noemt. „In het nieuwe Liedboek van de Kerken staat prachtige muziek.” Op zondag begeleidt ze als vrijwilliger bewoners van verpleeghuizen die een dienst in hun zorginstelling willen bijwonen. „Ik doe het met plezier. Het is meer dan mensen in een rolstoel duwen. Ik bemoedig de bewoners ook, geef hun aandacht, luister naar hen.”

Els van der Made (58) heeft zes jaar geleden longkanker gehad. Een deel van een long is verwijderd. Op advies van een verpleegkundige maakte ze kennis met de mondharmonicagroep. „Na een uurtje blazen heb ik meer lucht. Het is ook heel gezellig. Maar ik doe het voor m’n gezondheid”, zegt Van der Made, die eerder piano- en orgelles volgde. De muziektherapie kost haar veel inspanning. „Aan het eind ben ik bekaf. Dan moet ik ook iets eten, want ik ben diabeet. Ja, mijn medisch zakje is aardig gevuld.”

Opwarmen

Even na elf uur start docent Pieter Oostdijk met het programma. „We beginnen met een ademhalingsoefening om de longen op te warmen. Daarvoor zet ik een metronoom aan. Die geeft het tempo aan waarmee we beginnen. Eén, twee, drie...” De deelnemers beginnen rustig te blazen op hun mondharmonica. „Het komt er nog een beetje aarzelend uit”, zegt Oosterom.

Na de tweede keer concludeert hij: „Dit gaat al een stuk beter. We brengen er nu een beetje meer tempo in.” Als de longen van de deelnemers zijn opgewarmd, is het tijd om liederen te spelen. ”Kumbaya my Lord”, stelt een van de deelnemers voor. De patiënten bladeren in de muziekmap die op een standaard voor hen op tafel staat en zetten het blaasinstrument weer aan hun mond.

Het repertoire is gevarieerd, van Nederlandstalige tot klassieke nummers. Zo klinken de melodieën van ”Banks of the Ohio” en ”The streets of Laredo”. Twee gasten kijken deze ochtend of de mondharmonicatherapie iets voor hen is. „Hebben jullie er al zin in om je bij ons aan te sluiten?” vraagt Oostdijk als de laatste klanken van ”Irish washerwoman” wegsterven. Ze knikken bescheiden. „Het klinkt goed.”

Kleinkinderen

Tijdens een korte pauze vertelt Petra Nolten (54) dat ze ruim zes jaar geleden met de therapie begon. Afkomstig uit Limburg kreeg ze na een verhuizing naar Rotterdam last van astma. „Dat belemmert me behoorlijk als ik bezig ben in het huishouden of als ik wandel, zeker wanneer er veel vocht in de lucht zit. Hier train ik m’n longspieren. Daardoor heb ik meer uithoudingsvermogen. Het is leuk om te doen en het draagt bij aan m’n gezondheid.”

Om zich bij de therapiegroep aan te sluiten, moest Nolten wel een drempel over. „Ik had niks met muziek en kan geen noot lezen. Maar we spelen hier aan de hand van plusjes en minnetjes die staan aangegeven bij de gaatjes van de mondharmonica. Thuis oefen ik elke dag een kwartier tot een halfuur. Mijn man speelt mee, voor de gezelligheid. Dat werkt stimulerend. Inmiddels vragen de kleinkinderen: „Oma, wil je ons ook mondharmonica leren spelen?””

Ontsteking

Na de pauze volgen nog enkele nummers. Als de therapie er om halfeen op zit, vertrekken de deelnemers niet direct. De twee dames die deze ochtend kwamen kijken, besluiten zich aan te melden. Ze krijgen een inschrijfformulier en geven aan een goede mondharmonica te willen aanschaffen waarmee ze voorlopig vooruit kunnen.

Bijl schuift de cake naar voren. „Zou jij willen snijden, want ik ben nog van de generatie dat ik dat niet kan”, zegt hij tegen z’n overbuurvrouw. Lachend zet die het mes erin. Intussen vertelt Bijl dat hij sarcoïdose heeft, een aandoening die bij hem een ontsteking in de longen veroorzaakte. „Als ik ging liggen, begon ik te piepen, de ene keer meer dan de andere.”

In het Ikazia Ziekenhuis vond hij een folder over de mondharmonicatherapie. Hij woonde in december een presentatie van de therapiegroep bij in de Credokerk in Rotterdam, waarna hij zich aanmeldde. „Ik vond het best moeilijk om mondharmonica te leren spelen. Je moet steeds precies de goede gaatjes weten te vinden. Maar ik ben met pensioen, dus ik heb de tijd.”

Een maand nadat hij aan de therapie begon, merkte Bijl duidelijk dat hij er baat bij heeft. „Door het mondharmonica spelen ga je dieper ademhalen. Het positieve effect stimuleert me om thuis regelmatig te oefenen. Ik slaap nu rustiger en het piepen is voorbij.”

Longpatiënt heeft baat bij mondharmonicatherapie

In het Maasstadziekenhuis in Rotterdam geeft Pieter Oostdijk (68) wekelijks anderhalf uur mondharmonicatherapie. Hij kreeg ruim twintig jaar geleden astma, bronchitis en later longemfyseem. Persoonlijk heeft hij baat bij deze vorm van muziektherapie voor patiënten met astma, bronchitis of COPD. Nu leidt hij zelf de groep. „We hebben op dit moment achttien actieve deelnemers, maar niet iedereen kan elke week.”

De oorsprong van de mondharmonicatherapie ligt in de Verenigde Staten, zegt Oostdijk. „Deze is ontwikkeld door therapeut David Barrett. In 2004 nam het Westfries Gasthuis in Hoorn zijn aanpak over, onder leiding van een longarts en fysiotherapeut. Daarna volgden in 2007 de twee voorlopers van het Maasstadziekenhuis.”

In Rotterdam werd de therapie lange tijd gegeven door longpatiënt Conny Kroep en Herman van der Knaap, verpleegkundige met een conservatoriumopleiding. Deze docenten leerden Oostdijk eerst hoe je een mondharmonica vasthoudt en erop moet blazen. „Onder de noten staat welke gaatjes van het instrument je moet gebruiken. Een plus erbij betekent blazen, een min inhaleren. Doel is het trainen van de ademhalingsspieren, waardoor deze sterker worden en je meer lucht hebt. Alleen blazen en inhaleren is saai. Daarom spelen we ook allerlei liedjes, die in principe ook ademhalingsoefeningen zijn.”

De therapie wordt niet vergoed door verzekeraars, maar de kosten zijn te overzien, zegt Oostdijk. „Voor 25 tot 30 euro heb je een professionele mondharmonica, maar je kunt ook beginnen met een eenvoudiger, goedkoper exemplaar. De deelnemers geven eenmalig 17,50 euro uit voor de muziek. Per seizoen betalen ze hetzelfde bedrag aan contributie.”

De therapiegroep geeft geregeld presentaties bij de zogeheten Longpunten van het Longfonds. „Vooraf spelen we een kwartier, als mensen binnenkomen. Dan volgt een informatief gedeelte en in de pauze laten we weer wat nummers horen. Belangstellenden kunnen daarna een simpele mondharmonica kopen voor 5 euro en proberen daarop wat eenvoudige oefeningen mee te spelen. De mondharmonicatherapiegroepen breiden zich als een olievlek over het land uit. Inmiddels zijn er achttien. Sommige richten zich behalve op mensen met longproblemen ook op Parkinsonpatiënten.”

