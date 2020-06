Mond-op-mondbeademing door medisch personeel mag weer

Artsen en verpleegkundigen mogen vanaf maandag weer mond-op-mondbeademing uitvoeren om mensen te reanimeren. Dat kon de afgelopen maanden niet omdat het gevaar te groot was dat ze zo het coronavirus zouden oplopen. „Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen, is het verantwoord de reanimatiezorg weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk”, laat de Nederlandse Reanimatie Raad vrijdag weten.

De raad besloot in maart dat artsen en verpleegkundigen voorlopig beter geen mond-op-mondbeademing konden uitvoeren. Hoeveel mensen daardoor zijn overleden die anders hadden kunnen worden gered, is volgens de organisatie nu niet na te gaan, „maar evenmin is bekend hoeveel levens zijn gespaard, doordat hulpverleners door de maatregelen geen corona hebben gekregen”. Volgens de raad is de kans dat iemand de ziekte oploopt bij een mond-op-mondbeademing van een coronapatiënt bijna 100 procent.